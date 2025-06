COB terá Corrida Time Brasil até 2028, e medalhas formarão 'chama olímpica'

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) anunciou que a Corrida Time Brasil será realizada anualmente até 2028. E para motivar os atletas, as medalhas de cada edição formaram uma "chama olímpica".

Novidade

A primeira edição da corrida ocorrerá no próximo domingo, no Rio de Janeiro. Ela será realizada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e já tem atletas e medalhistas olímpicos confirmados.

A corrida cumprirá todo o ciclo olímpico. O COB confirmou que as edições serão realizadas até 2028, quando serão disputadas as Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

As medalhas de cada edição, combinadas, formarão uma "chama olímpica". O COB dará um suporte exclusivo aos corredores para que eles possam armazenar o material e completar os espaços que formarão a chama. Todos os corredores que concluírem o percurso serão premiados.

A Corrida Time Brasil nasce da nossa vontade de difundir cada vez mais a prática esportiva entre os brasileiros, reforçando nosso trabalho de contribuir diretamente para transformarmos o Brasil numa Nação Esportiva. E nenhuma iniciativa nossa é imediatista. Sabemos que essa construção é feita no longo prazo. Por isso, nada melhor que confirmarmos esse evento no calendário oficial até o final do ciclo de Los Angeles 2028 e premiarmos quem estiver conosco em todas as edições com essa ideia incrível de juntar as medalhas para formar uma tocha olímpica.

Marco La Porta, presidente do COB

Atrações

A edição de 2025 da corrida terá três percursos: 10 km, 5 km e 3 km. Eles terão início às 7h30, 7h45 e 8h (todos no horário de Brasília). A organização prevê a presença de 3 mil corredores.

A Corrida Time Brasil chega para celebrar os 111 anos da entidade e busca incentivar a prática esportiva e reforçar o conceito de Nação Esportiva.

O percurso passará por pontos do Parque Olímpico, como o Velódromo, o Centro de Treinamento do COB, o Parque Aquático Maria Lenk e a Arena Carioca 1.

O objetivo é proporcionar aos participantes a experiência de um ambiente olímpico, e terá uma exposição de itens da memorabilia olímpica no local.

Também estarão presentes 11 confederações esportivas com espaços dedicados à experimentação, exposição e interação com o público, com foco em modalidades olímpicas.