Clube que vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa quer contratar Neymar, diz jornal

O Pachuca-MEX estaria interessado na contratação de Neymar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá nos Estados Unidos a partir deste mês de junho. A informação foi divulgada pela edição mexicana do jornal Marca.

O veículo de imprensa destaca que a possível chegada do jogador ao clube mexicano seria "uma jogada de mestre: não apenas no âmbito esportivo, como também em termos de marketing e patrocínios".

O periódico afirma que não há uma negociação com o atleta brasileiro, mas o interesse do Pachuca-MEX é "real". O time mexicano se aproveitaria do regulamento do Mundial que permite a inscrição de reforços temporários. Assim, a agremiação não ofereceria ao jogador um contrato longo.

"A Liga Mexicana poderia entrar em uma nova dimensão de competitividade e projeção internacional. Este movimento lembraria contratações como a de Ronaldinho (Gaúcho) pelo Querétaro e André-Pierre Gignac pelo Tigres", recorda o jornal.

Neymar tem contrato com o Santos até o dia 30 de junho. Na semana passada, o jogador foi questionado sobre a possível renovação do vínculo com o clube paulista.

"Não vou responder mais sobre isso. Eu já disse que ainda não sei, então é porque estou pensando. Não adianta nada, daqui a três dias, me perguntarem de novo, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12", disse Neymar ao SporTV.

Conforme apurado pelo Estadão, o Santos tem interesse em renovar com Neymar. O vínculo seria prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano, e seguiria um modelo semelhante ao atual, mas poderia incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.

O Pachuca-MEX está no Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa, junto com Real Madrid, Al Hilal e RB Salzburg. O time mexicano estreia no torneio no dia 18 de junho, contra o RB Salzburg.