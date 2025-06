CEO confirma interesse do Vasco em antecipar o final do contrato de Dimitri Payet com o clube

Presente no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira, Carlos Amodeo, CEO do Vasco, confirmou a saída do meia Dimitri Payet. O Cruzmaltino busca antecipar o final do contrato do francês com o clube carioca.

"O contrato do Payet encerra no dia 31 de julho. Nós já estamos em contato com os agentes do jogador para acertar um eventual término antecipado, em comum acordo, do contrato do atleta. Nós vamos ter uma parada agora a partir do dia 12 até o dia 12 do próximo mês. O contrato dele vence 15 dias depois da retomada da competição", disse Carlos Amoedo.

Caminho traçado na CONMEBOL Sudamericana! ??? O Vasco da Gama enfrenta o Independiente del Valle ?? nos playoffs da competição e a classificação garante o confronto contra o Mushuc Runa ?? pelas oitavas de final. ?? Os duelos contra o Independiente del Valle estão previstos... pic.twitter.com/JyBVX8yw2N ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 2, 2025

Payet chegou sem custos ao Vasco em agosto de 2023, após seis anos e meio no Olympique de Marselha, da França.

Logo em sua chegada, o meia francês foi importante para ajudar a equipe carioca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com dois gols e uma assistência, em 17 jogos, sendo titular em sete oportunidades.

Nos anos seguintes, Dimitri Payet conviveu com diversas lesões e acabou perdendo espaço na equipe. Nesta temporada, o francês disputou apenas 17 partidas e deu três assistências. Payet não entra em campo desde o dia 15 de abril, na derrota do Vasco diante do Ceará por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, foram 75 jogos, sete gols e 13 assistências.

"A gente já está em contato com os agentes do atleta para que a gente possa acertar um término antecipado do contrato de trabalho dele. Considerando toda a importância que esse jogador tem, não só para o futebol mundial, mas aqui também na sua passagem pelo Vasco, que a gente possa fazer um encerramento desse ciclo da melhor forma possível", finalizou Carlos Amoedo.

O Vasco volta a campo no dia 12 de junho, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Cruzmaltino ocupa a 15ª posição, com dez pontos. O Tricolor é o 13º colocado, com 12 pontos.

Depois dessa partida, o Campeonato Brasileiro faz uma pausa para a disputa do Mundial de Clubes.