CBF divulga preços e ingressos chegam a R$ 450 para estreia de Ancelotti no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Paraguai, marcada para o dia 10 de julho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo será válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e marcará a estreia de Carlo Ancelotti em solo brasileiro como técnico da seleção.

Os valores variam de R$ 100 (meia-entrada no setor Norte) a R$ 450 (setores inferiores do lado Oeste). A abertura dos portões está prevista para as 18h45, e a recomendação da organização é o uso de transporte público, com rotas e orientações disponíveis no site oficial da Neo Química Arena.

Além disso, há restrições importantes para o acesso ao estádio. Não será permitida a entrada com uniformes de clubes de futebol, por medida de segurança pública. Também estão proibidos itens como mastros de bandeiras, fogos de artifício e outros objetos listados no portal da arena.

A Neo Química Arena, que sediou jogos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, volta a receber a seleção brasileira em um momento de reformulação e alta expectativa. O jogo contra o Paraguai será o segundo sob o comando de Ancelotti, que estreia oficialmente diante do Equador, fora de casa, nesta quinta-feira, em Guayaquil.

Na tabela das Eliminatórias, o Brasil ocupa a quarta colocação com 21 pontos, mesma pontuação do Uruguai, que leva vantagem nos critérios de desempate. A Argentina lidera com 31 pontos, seguida pelo Equador, com 23.

A chegada de Ancelotti marca uma nova etapa para a seleção após a curta passagem de Dorival Júnior. O italiano assumiu o cargo em meio à instabilidade institucional da CBF, que agora tem Samir Xaud como presidente efetivado. O confronto em São Paulo será o primeiro contato do torcedor brasileiro com o novo comandante à beira do campo - e a expectativa, naturalmente, é de casa cheia.