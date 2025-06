Casagrande critica atuação de Neymar contra o Botafogo e desabafa: 'Não acredito nele'

O comentarista Walter Casagrande Jr. voltou a criticar o desempenho de Neymar no Santos nesta segunda-feira. O ex-jogador foi contundente ao comentar o lance de mão na bola do camisa 10, que acabou expulso, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na Vila Belmiro, no último domingo, pelo Brasileirão. A partida pode ter sido a última de Neymar com a camisa santista. O atual contrato do atacante termina no final deste mês.

"Eu não acredito no Neymar há muito tempo, porque ele não demonstra nenhum espírito coletivo, não demonstra jogar para a equipe. Desde que foi para o PSG e colocou a camisa 10, e não se esqueçam que o sucesso dele foi com a camisa 11... Acho que alguma coisa aconteceu na cabeça dele, que ele mudou o jeito de jogar... Ele prefere fazer jogadas de efeito do que ir lá e definir o jogo", disse Casagrande durante o programa Galvão e Amigos, na Band.

Conforme apurado pelo Estadão, o clube tem interesse em renovar com Neymar. O vínculo seria prorrogado até a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho do próximo ano, e seguiria um modelo semelhante ao atual, mas pode incluir cláusulas de metas relacionadas à assiduidade do jogador nos gramados.

Desde que voltou ao Santos em fevereiro, Neymar disputou 12 jogos, marcou três gols e deu três assistências. No entanto, sofreu duas lesões na coxa esquerda: um edema em 2 de março, que o afastou por 42 dias, e uma lesão no músculo semimembranoso em 16 de abril, que o tirou dos campos por mais 36 dias.

Suspenso na próxima rodada, Neymar não viaja ao Ceará, no dia 12, para enfrentar o Fortaleza. Com apenas oito pontos e na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos soma apenas duas vitórias em 11 jogos disputados. Na sequência, os campeonatos serão interrompidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa e só retornam no meio do mês de julho.

Além da má fase no Santos, Neymar ficou de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. No entanto, o italiano deixou claro que conta com o jogador para o futuro.