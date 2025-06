Brendson Ribeiro encara desafio contra invicto no UFC 316: "Vou dizer não pra quê?"

O brasileiro Brendson Ribeiro terá um dos maiores desafios de sua carreira neste sábado (7), no UFC 316, ao encarar o invicto Azamat Murzakanov, atual 12º colocado no ranking dos meio-pesados (93 kg). O confronto, que surgiu de forma inesperada, não fazia parte do planejamento original do lutador paraense - mas a oportunidade foi prontamente abraçada.

A disputa representa não apenas uma chance de ascender na divisão, como também de consolidar seu nome dentro da organização. Aos 28 anos, o brasileiro encara o compromisso como um marco em sua trajetória, e garante estar preparado para surpreender.

"Acho que o campeão só precisa da oportunidade, né? Eu já tinha voltado a treinar depois da minha última luta. E aí, quando veio a notícia, eu falei: 'Cara, vou dizer não pra quê?' Lógico que eu quero lutar com o top 12 do mundo. Estou pronto", afirmou confiante em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Brendson já havia aceitado um combate anterior com apenas 11 dias de antecedência, no card encabeçado por Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo. No entanto, o oponente recusou, frustrando sua tentativa de retorno - embora a iniciativa tenha deixado uma impressão positiva na organização, segundo o atleta.

"Acho que isso o UFC viu com bons olhos, eu ter aceitado a luta com 11 dias. E aí, quando caiu essa luta do meu adversário agora, contra o Johnny Walker, e veio para mim, de antemão o meu mestre e o meu empresário já aceitaram. Só repassaram a notícia para mim e eu só continuei os treinos e foquei na dieta."

Com apenas um mês de preparação, o meio-pesado demonstra confiança mesmo diante de um adversário invicto. "Eu batalhei minha vida toda para estar aqui. Você acha que eu vou arregar para um cara que está 14-0? Já lutei contra caras invictos, já estive invicto. Eu sei que a pressão está para o lado dele. Eu não me importo se sou o azarão. O que vai valer é quando a grade fechar e que vai só o árbitro para me tirar de cima dele."

UFC 316

O card do UFC 316 terá como atração principal a revanche entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley pelo título dos pesos-galos (61 kg). O georgiano levou a melhor no primeiro confronto com um domínio absoluto no wrestling, e agora o ex-campeão busca retomar o cinturão apostando em ajustes estratégicos.

No co-main event, Julianna Peña coloca o cinturão do peso-galo feminino em jogo contra a estreante Kayla Harrison, ex-campeã do PFL e especialista em judô olímpico. Ainda no card principal, Vicente Luque mede forças com Kevin Holland em duelo dos meio-médios (77 kg). Já no card preliminar, o Brasil será representado por Bruno Silva, que enfrenta Joshua Van no peso-mosca (57 kg), e Ariane Lipski, que encara a chinesa Wang Cong.

