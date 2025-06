Brazão completa um ano como titular do Santos, mas adeus pode estar próximo

Exatamente um ano atrás, Gabriel Brazão assumiu a titularidade do gol do Santos. O goleiro ganhou uma chance após a lesão de João Paulo e não saiu mais do posto. Hoje, ele se tornou um dos grandes destaques do clube paulista.

O primeiro jogo do atleta entre os 11 iniciais foi em 3 de junho de 2024, na derrota de 2 a 1 para o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Brazão não teve vida fácil em seu começo no Santos. Ele falhou em alguns jogos seguidos e começou a sofrer pressão. Aos pouco, entretanto, o camisa 77 foi se adaptando e conquistado confiança.

Assim, o goleiro se tornou peça-chave para o retorno à Série A e manteve o alto nível neste primeiro semestre de 2025. Não à toa, ele é o arqueiro com mais defesas entre aos 20 principais ligas do mundo em 2025, segundo dados do Sofascore.

Em meio ao sucesso, clubes do exterior já estão de olho em Gabriel Brazão. Existe, assim, a possibilidade de uma transferência no meio desta temporada. O Galatasaray, da Turquia, surge como principal interessado, mas enfrenta a concorrência de alguns times italianos.

No momento, ainda não há nenhuma proposta concreta, apenas sondagens. A janela de transferências especial por conta do Mundial de Clubes abriu no último domingo e fecha dia 10. Depois, o período de contratações será de 10 de julho a 2 de setembro.

Além de Brazão, o Santos conta com João Paulo e Diógenes como opções para o gol.

Devido a data Fifa, o próximo jogo do Peixe será apenas no dia 12 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, fora de casa, pela 12ª rodada do Brasileirão.