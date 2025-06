Botafogo x Ceará: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Em seu último confronto antes de viajar para o Mundial de Clubes, o Botafogo se despede da torcida nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O duelo será contra o Ceará, às 20h (de Brasília), em partida reprogramada pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Amazon Prime (Streaming).

O Botafogo não perde há três jogos no torneio e está embalado pelo triunfo sobre o Santos de Neymar. Ganhando, o time carioca ingressa no G6. Para o Ceará, a palavra de ordem é recuperação, uma vez que a equipe vem de uma derrota para o Atlético-MG. Os dois clubes têm os mesmos 15 pontos na tabela do Brasileiro.

AMANHÃ TEM FOGÃO COM O NOVO UNIFORME I ESTREANDO! VEM PRO NILTON SANTOS, MEU ESCOLHIDO! ???? #VamosBOTAFOGO #Aura90 Camisas à venda nas lojas físicas da @botafogo_store e no site oficial da loja alvinegra! ? pic.twitter.com/KN5zECiXda ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 3, 2025

Alguns jogadores do Botafogo dependem da questão física para atuar, já que o desgaste das últimas partidas tem sido grande. Convocado para defender a seleção venezuelana, o meia Savarino fica fora. Quem deve retornar após ser poupado na Vila Belmiro é o artilheiro Igor Jesus.

Pelo lado do Ceará, sem problemas em relação ao jogo contra o Atlético-MG, o técnico Léo Condé deve manter a base. "Tomamos alguns gols em momentos que estávamos melhores do que nossos adversários e temos que ficar atentos a isso. Vamos tentar manter a agressividade que tem nos caracterizado, mesmo jogando fora", declarou.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X CEARÁ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 4 de junho de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 20h(de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista (SP)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Artur, Igor Jesus e Rwan Cruz



Técnico: Renato Paiva

CEARÁ: Fernando Miguel, Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul



Técnico: Léo Condé