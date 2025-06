Botafogo x Ceará: curiosidades da partida pelo Brasileirão

Botafogo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, em duelo atrasado da 10ª rodada pelo Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os dois times buscam o resultado positivo para seguir com esperanças de lutar pelas principais colocações da competição nacional.

Botafogo x Ceará: veja as curiosidades