Botafogo contrata o meia argentino Álvaro Montoro, de 18 anos, até 2029

O Botafogo oficializou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante argentino Álvaro Montoro, de 18 anos, considerado uma das grandes promessas do futebol sul-americano. Revelado pelo Vélez Sarsfield, o jogador assinou contrato válido até dezembro de 2029 e já está integrado ao elenco do clube carioca.

Montoro foi adquirido por US$ 9 milhões (cerca de R$ 48 milhões) junto ao clube argentino, em uma das movimentações mais significativas da janela. O investimento alto reflete a aposta da diretoria alvinegra não apenas para o presente, mas também para a construção de um projeto com ambições internacionais. O meia-atacante chega com status de reforço para a disputa do Mundial de Clubes.

Com passagens marcantes pelas seleções de base da Argentina, Montoro já soma 48 partidas como profissional, todas pelo Vélez. Só em 2025, entrou em campo 19 vezes, marcou três gols e distribuiu uma assistência. Na atual edição da Libertadores, balançou as redes em três oportunidades e ganhou destaque por sua capacidade de finalização e movimentação entre as linhas.

Além da chegada ao clube, há a expectativa de que, futuramente, o meia seja transferido ao Lyon, da França, clube que também integra o grupo gerido por John Textor. O movimento, no entanto, não tem prazo estabelecido e depende da evolução do jovem no futebol brasileiro.

Montoro poderá acompanhar de perto o confronto do Botafogo com o Ceará nesta quarta-feira, às 20h, no Engenhão. A equipe ocupa atualmente a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos somados.