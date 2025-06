Botafogo anuncia novo uniforme para a temporada 2025/26

O Botafogo oficializou, através de suas redes sociais nesta terça-feira, o novo uniforme 1 da equipe para a temporada 2025/26. O modelo feito pela Reebok homenageia a época dos anos 90 do clube.

"O lançamento do novo Uniforme I - Aura 90 - "Os Campeões estão de volta!" vai além da estética para representar a conexão emocional do torcedor com a identidade do Botafogo em uma era de glórias. A parceria com a Reebok nos permite explorar de maneira autêntica e inovadora, fazendo esse resgate de um passado vitorioso para inspirar nosso presente e futuro", ressaltou Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

Sem deixar as raizes do passado serem esquecidas e resgatando a identidade do Mais Tradicional, o Uniforme I é o retrato da paixão misturado com a personalidade que só os escolhidos têm! ??? #VamosBOTAFOGO Camisas à venda nas lojas físicas da @botafogo_store! Em breve, no site... pic.twitter.com/9IvImeVjaX ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 3, 2025

A inspiração para o modelo foi a década de 90 do clube. No período, o Alvinegro conquistou oito títulos, entre eles a taça do Campeonato Brasileiro de 1995.

A camisa mantém as tradicionais listras pretas, com a adição de uma gola polo, predominantemente preta, com detalhes em branco.

A torcida botafoguense já pode adquirir as novas peças. Os uniformes estão à venda nas lojas físicas da Botafogo Store e em breve nos sites da Reebok e da loja oficial do clube.

A camisa faz sua estreia nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na partida entre Botafogo e Ceará, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, e também será utilizada pelo Glorioso no Mundial de Clubes.