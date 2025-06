Botafogo anuncia contratação de Álvaro Montoro, jovem promessa argentina

O Botafogo oficializou nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Álvaro Montoro, de 18 anos. O argentino chegou do Vélez Sarsfield por US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) e assinou contrato válido até dezembro de 2029.

Montoro, desta maneira, é o primeiro reforço confirmado para a janela que antecede a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, competição que o Botafogo disputará em junho, nos Estados Unidos. O meia também ficará à disposição para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil.

O jogador vinha sendo monitorado desde janeiro, quando o Botafogo fez os primeiros contatos. Na época, o Vélez resistiu, mas com o contrato do atleta se encerrando no fim do ano, os argentinos aceitaram negociar.

Além do valor pago, pesou o projeto esportivo oferecido, que prevê, em algum momento, uma possível transferência para o Lyon, da França, clube que também faz parte do grupo de John Textor.

Pelo Vélez, Montoro fez 48 partidas como profissional, marcou três gols e deu uma assistência. Só em 2025, antes da venda, disputou 19 jogos e participou da campanha do clube na Libertadores, onde balançou as redes três vezes. O meia-atacante se destacou nas categorias de base e foi integrado ao elenco principal ainda em 2023.