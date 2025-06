Augusto Melo diz ser contra SAF e afirma ter colocado Corinthians 'nos trilhos'

Afastado da presidência do Corinthians por conta de um processo de impeachment e envolvido em cada vez mais polêmicas, Augusto Melo afirma ser o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube na América Latina. O dirigente diz ainda que "equacionou" as contas do alvinegro e se coloca contra a possibilidade de uma SAF corinthiana.

Em entrevista exclusiva à TNT Sports, Melo, que foi tirado da cadeira que assumiu em 2024 depois da reprovação das contas de seu primeiro ano de gestão, declarou que a situação financeira do clube é positiva. "Ninguém trouxe tanto dinheiro para o Corinthians em uma situação muito complicada. Equacionamos. Com tudo isso criamos um elenco, fomos campeões paulistas depois de seis anos em cima do nosso maior rival", disse.

Ainda para ele, sua atuação à frente do Corinthians está colocando ordem na situação do clube. "O Corinthians está há sete meses com salários em dia, cinco meses com salários antecipados, o que não se faz há anos. O Corinthians está indo pro seu quarto ou quinto mês com superávit. Há mais de dez anos não tinha isso", comentou. "O que eu fiz de errado? Eu estou colocando o Corinthians nos trilhos".

Augusto Melo também se posicionou contra uma possível SAF no time. De acordo com ele, o Corinthians possui um grande poder de reação e tem o potencial de se igualar ao Flamengo em receita anual. "Eu sou completamente contra a SAF. O Corinthians, pela potência que ele é, pela torcida que ele tem, pela fiel torcida que ele tem, jamais deveria virar SAF", justificou. "Num ano muito difícil, eu estou trazendo R$ 3 bilhões de receita para o Corinthians".

Ele ainda reforçou que trouxe dinheiro à instituição. "Eu peguei o Corinthians com quase R$ 900 milhões de receita e estou deixando o Corinthians com R$ 1,150 bilhão. E se esse ano eu não gastar nada com mais receita de Adidas e outros contratos que estão na mesa da diretoria agora para fechar, o Corinthians chega a R$ 1,3 bilhão e iguala ao Flamengo, que vem ganhando tudo há quatro, cinco anos."

"Eu peguei a nossa camisa por R$ 70 milhões de patrocínio, estou saindo temporariamente deixando R$ 200 milhões de receita na nossa camisa", disse. Atualmente patrocinado pela Esportes da Sorte, o Corinthians chegou a ter parceria, na última temporada, com a Vai de Bet, outra casa de apostas. Irregularidades no contrato levaram à ex-patrocinadora a rescindir unilateralmente e, hoje, são uma das justificativas para o afastamento de Melo de seu cargo.