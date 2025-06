Atacante do Corinthians, Memphis se apresenta à seleção da Holanda

Atacante do Corinthians, Memphis Depay se apresentou à concentração da Holanda nesta terça-feira. O jogador foi convocado pelo técnico Ronald Koeman para os dois compromissos da seleção pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Holanda de Memphis enfrentará a Finlândia neste sábado, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada do torneio qualificatório. Depois, duela com Malta na terça-feira (10), no mesmo horário, em território holandês.

Essa é segunda convocação de Memphis desde que o astro chegou ao Corinthians. A primeira aconteceu em março deste ano, quando ele voltou a ser chamado por Koeman após cerca de oito meses.

Além de Memphis, outros cinco jogadores do Corinthians também estarão a serviço de suas respectivas seleções na data Fifa. São eles: Hugo Souza (Brasil), Carrillo (Peru), José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador) e Romero (Paraguai).

Os seis atletas, portanto, serão desfalques para o técnico Dorival Júnior durante os treinamentos em meio à data Fifa.

O Corinthians terá dez dias de trabalhos visando o duelo contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no dia 12 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio.