Aspinall sobe o tom, 'aposenta' Jon Jones e pede movimentação no UFC

Tom Aspinall, atual campeão interino dos pesos-pesados do UFC, parece ter colocado um ponto final na longa expectativa por uma possível luta de unificação contra Jon Jones. Ou seria apenas uma estratégia? Em recente participação no programa 'Good Guy/Bad Guy', o britânico adotou um discurso direto ao afirmar que considera o rival aposentado e que a divisão precisa seguir em frente.

O posicionamento do lutador soa como uma tentativa de assumir de vez o protagonismo da categoria e forçar a organização a tomar uma decisão clara sobre o futuro do cinturão. Ao se declarar o campeão legítimo, ele adota uma postura firme, que pode aumentar a pressão tanto sobre o Ultimate quanto sobre o norte-americano. Para o inglês, a categoria não pode permanecer estagnada enquanto o futuro do outro campeão segue indefinido.

"Jon está aposentado. Do que vocês estão falando, pessoal? Vocês não seguem o Jon nas redes sociais? Mas o cara está vivendo a melhor fase da vida. Ele teve uma carreira fantástica, todos sabemos disso. Sabemos que Jon é um homem religioso, então quero dizer: que Deus o abençoe no que for fazer na vida e na carreira. Seguimos em frente. Seguimos em frente", declarou.

O discurso representa não apenas uma mudança de postura pública, mas também o desejo de reativar uma divisão que ficou marcada pela falta de ação. Embora o CEO do UFC, Dana White, tenha afirmado diversas vezes que o confronto de unificação vai acontecer, não houve avanços concretos nos últimos meses.

"Eu sou o campeão mundial indiscutível dos pesos-pesados. Estou pronto para enfrentar qualquer um e colocar essa divisão em movimento novamente. Esses caras já estão esperando há tempo demais. Os caras, os desafiantes, estão ficando cansados disso. Até os fãs estão ficando cansados dessa história. Jon está aposentado, e é hora de seguirmos em frente", completou o britânico.

Negociações em andamento?

Apesar da contundência nas palavras do campeão interino, o cenário pode estar mudando. No último fim de semana, durante um seminário de artes marciais na Tailândia, Jones deu indícios de que uma possível superluta contra Aspinall não está descartada. O veterano evitou dar garantias, mas revelou que há conversas acontecendo nos bastidores envolvendo todas as partes interessadas.

A mudança de tom, mais conciliadora que nas declarações anteriores, reacendeu o entusiasmo dos fãs por uma eventual unificação. Embora ainda não exista confirmação oficial, o simples fato de 'Bones' reconhecer as negociações já foi suficiente para renovar o interesse em um dos duelos mais aguardados da categoria.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok