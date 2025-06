Após queda na final do Leste da NBA, Knicks demitem Tom Thibodeau e falam em 'nova direção'

A derrota para o Indiana Pacers na final da Conferência Leste teve um custo alto para Tom Thibodeau. Dois dias depois da eliminação em seis jogos, o New York Knicks anunciou nesta terça-feira a saída do técnico, que estava no comando da equipe desde 2020. A decisão marca o fim de um ciclo de cinco temporadas que recolocou a franquia entre as protagonistas do Leste, mas não foi suficiente para garantir a permanência do treinador.

A mudança foi confirmada por meio de nota oficial assinada pelo presidente Leon Rose. "Nossa organização está unicamente focada em vencer um campeonato para nossos torcedores. Essa busca nos levou à decisão de informar Tom Thibodeau que decidimos seguir por uma direção diferente", declarou. Ele ainda agradeceu o empenho do treinador: "Não podemos agradecer Tom o suficiente por colocar seu coração e alma em cada dia que passou como técnico do New York Knicks."

Thibodeau sai após guiar os Knicks à sua melhor campanha em mais de duas décadas. Em 2024-25, a equipe alcançou sua primeira decisão de conferência em 25 anos e chegou a registrar duas temporadas consecutivas com mais de 50 vitórias - feito inédito no século. Ainda assim, o desempenho não sustentou o técnico no cargo, diante da pressão interna por um título que não vem desde 1973.

Durante sua passagem, "Thibs" somou 226 vitórias e 174 derrotas, com quatro aparições nos playoffs e quatro séries vencidas. Logo na estreia, em 2020-21, foi eleito Treinador do Ano após transformar o desempenho do time, que saiu de 21 vitórias no ano anterior para 41 sob seu comando.

Aos 66 anos, Thibodeau acumula passagens também por Chicago Bulls (2010-2015) e Minnesota Timberwolves (2016-2019). Seu aproveitamento geral na liga é de 57,9% - a maior marca entre treinadores que nunca disputaram uma final da NBA.