Antes do Mundial de Clubes, Botafogo vive melhor sequência sob o comanda de Renato Paiva

Próximo da estreia no Mundial de Clubes, o Botafogo vive seu melhor momento na temporada sob o comando do treinador português Renato Paiva. O Glorioso tem 73,3% de aproveitamento nos últimos dez jogos.

Nesse período, o Botafogo tem sete vitórias, um empate e duas derrotas em todas as competições. Foram 17 gols marcados, com 8,2 finalizações até balançar as redes, e cinco sofridos, com 23,6 finalizações até ser vazado. Além disso, foram 24 grandes chances criadas, seis jogos sem levar gol e uma média de 52,9% de posse de bola nas partidas.

Botafogo nos últimos 10 jogos: ? 10 jogos

? 7V - 1E - 2D (!)

? 73.3% aproveitamento (!)

? 17 gols (!)

? 5 gols sofridos (!)

? 24 grandes chances (!)

? 8.2 finalizações p/ marcar gol (!)

? 23.6 finalizações p/ sofrer gol (!)

? 6 jogos sem sofrer gol (!)

? 52.9% posse de... pic.twitter.com/MttpwSaPu9 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) June 3, 2025

Nesses dez jogos, o Botafogo garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Capital-DF, com o placar de 4 a 1 no agregado, e passou de fase na Copa Libertadores com vitórias sobre Carabobo-VEN (2 a 1), Estudiantes-ARG (3 a 2) e Universidad de Chile-CHI (1 a 0).

No Campeonato Brasileiro, o Glorioso conquistou triunfos diante do Fluminense (2 a 0), Internacional (4 a 0) e Santos (1 a 0). Empatou com o Flamengo (0 a 0) e perdeu para o Bahia (1 a 0). A equipe do técnico Renato Paiva ocupa a 9ª posição, com 15 pontos.

Sob o comando do técnico português, o Botafogo disputou 18 jogos, com nove vitórias, três empates e quatro derrotas, com 55,5% de aproveitamento.

Calendário e Mundial de Clubes

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas, quando recebe o Ceará, pelo jogo atrasado da décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O time cearense é o 10º colocado, com 15 pontos.

Depois disso, o Glorioso segue para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. A equipe carioca estreia na competição no dia 15 de junho, domingo, às 23 horas, diante do Seattle Sounders-EUA, no Lumen Field, em Seattle.

Os clubes integram o grupo B, junto com o Paris Saint-Germain-FRA e o Atlético de Madrid-ESP.