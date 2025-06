Ancelotti dá pistas do 1º time titular: as surpresas que você pode esperar

O técnico Carlo Ancelotti deu algumas pistas da primeira escalação da seleção brasileira sob seu comando.

O que aconteceu

Ancelotti separou 11 jogadores de linha no treinamento de hoje, no CT Joaquim Grava. Essa foi a penúltima atividade antes da partida contra o Equador, quinta-feira, em Guayaquil, pelas Eliminatórias.

Esse "time" com um a mais teve três dos que devem ser os pilares do técnico italiano: Marquinhos, Casemiro e Vini Jr. Casemiro é o provável capitão.

Os defensores foram Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro. Com um jogador a mais no setor, Ancelotti demonstrou ter dúvida.

Danilo pode jogar como zagueiro ou lateral-direito, na concorrência com Vanderson. A dupla de zaga poderia ser Alexsandro e Marquinhos, enquanto Alex Sandro pinta como provável titular da lateral esquerda.

Três meio-campistas foram escolhidos: Casemiro, Andrey Santos e Andreas Pereira. Casemiro seria o primeiro volante, enquanto Andrey e Andreas poderiam atuar como os meio-campistas área a área que Ancelotti gosta.

Os três homens de frente foram Estêvão, Vini Jr. e Richarlison. Richarlison é homem de confiança de Ancelotti e está de volta à seleção. Vale lembrar que Raphinha está suspenso para essa primeira partida.

O novo comandante disse que a seleção brasileira poderia jogar como o Real Madrid da penúltima temporada, que tinha um 4-1-2-1-2. Existe, então, a expectativa por apenas dois atacantes.

Estêvão poderia ser o "Bellingham", atrás de Vini e Richarlison. O Real de Ancelotti não tinha um centroavante fixo pós-Benzema. Os meio-campistas eram, geralmente, Kross, Modric, Valverde e Bellingham.

Estêvão não é o Bellingham, mas o Bellingham era a ponta de cima do losango com Vini e Rodrygo. Dá para pensar no Richarlison no Rodrygo. Estêvão na função do Bellingham. Perdeu a bola, Bellingham voltava pela esquerda. Estêvão poderia voltar pela direita e Andreas pela esquerda, com Vini e Richarlison à frente PVC, durante o programa "De Primeira", do UOL

Uma possível escalação, então, seria Alisson, Danilo (Vanderson), Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Andrey Santos, Andreas Pereira e Estêvão; Vini Jr. e RIcharlison. Os únicos remanescentes em relação ao último time de Dorival Júnior seriam Marquinhos e Vini.

A definição vai ocorrer amanhã, em Guayaquil, no último treino antes da partida contra o Equador. O duelo vai rolar na quinta-feira, às 20h.