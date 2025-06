Alexsandro vê desconfiança com naturalidade e busca convencer brasileiros e Ancelotti

Pouco conhecido pelo público geral, o zagueiro Alexsandro, do Lille, vive a sua primeira vez defendendo as cores da Seleção Brasileira. O jogador enxerga a desconfiança da torcida com naturalidade, mas promete trabalhar para convencer os brasileiros e o técnico Carlo Ancelotti.

O defensor, que teve trajetória curta no Brasil, ganhou destaque pela boa temporada jogando pelo Lille, clube em que ele atua desde 2022. Antes, passou por Praiense, Amora e Chaves, de Portugal.

"É normal, não é a primeira vez. O mais importante é saber o que eu passei para chegar na Seleção. O estafe conhece cada jogador, isso é o mais importante. As críticas estão ai, temos que saber lidar com isso. É normal. Tenho que fazer o oposto. Eles pensam que é jogador de time pequeno, mas sei do que sou capaz", afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Estreante, o atleta de 25 anos busca conquistar seu espaço na Seleção. Ele falou sobre os primeiros contatos com Ancelotti e tenta absorver as dicas do experiente treinador.

"Conheci ele ontem. Observei um pouco, vi que no treino é um cara comunicativo, que está sempre dando dicas. Isso é importante para fazer a gente evoluir. Que a gente leve toda a experiência que ele tem, de conquistas, para os jogos. Ele vem trazendo novas ideias. Ontem foi o primeiro treino, eu estava nervoso ainda. Foram bons os trabalhos do Ancelotti, muito intensos. Foi um primeiro treino muito positivo", comentou

"Eu vou me dedicar para conquistar meu espaço, como me dediquei para chegar até aqui. Tenho que me dedicar nos treinos, convencer o estafe. Só o trabalho, o mérito, que vai me ajudar a ganhar espaço", finalizou.

A Seleção Brasileira fez uma atividade nesta terça-feira e viaja para Guayaquil no período da tarde. Na quarta, o grupo irá treinar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida contra o Equador. O embate, que marcará a estreia de Ancelotti à frente da Canarinho, será disputado às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.