Alexandre Mattos confirma acerto com o Santos: "Muito feliz"

Após visita ao CT Rei Pelé nesta terça-feira, o dirigente Alexandre Mattos confirmou o acerto com o Santos. O profissional está próximo de ser anunciado pelo clube praiano.

Em entrevista ao portal De olho no Peixe, o profissional revelou que se reunirá com o presidente. Ao ser perguntado se está feliz de assumir a nova função no Santos, Mattos confirmou o acerto.

"Não é que não quero falar (com a imprensa), vou ter que me reunir com o presidente. Muito feliz (de assumir cargo no Santos). Como não estar feliz de estar aqui na cidade e no clube, né?", comentou.

O dirigente ficou com caminho livre para assinar com o Santos depois de acertar sua saída do Cruzeiro, na última segunda-feira. Ele assumirá o cargo de CEO do Peixe, antes ocupado por Pedro Martins, que pediu demissão na semana passada.

Agora, portanto, o profissional de 49 anos terá a missão de ser o homem forte do futebol do Santos. Entre as responsabilidades, será responsável por buscar reforços no mercado para a sequência da temporada.

O time da Vila Belmiro não vive boa fase na temporada. Recentemente, a equipe se despediu da Copa do Brasil após ser superada pelo CRB nos pênaltis e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Além do Cruzeiro, Mattos soma passagens por América-MG, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR e Vasco.