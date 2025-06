Alcaraz atropela americano e fará semifinal contra Musetti em Roland Garros

Pela primeira vez desde 2021, um campeão de Roland Garros alcança as semifinais do torneio no ano seguinte. O dono do feito é Carlos Alcaraz, que fez como seu compatriota Rafael Nadal quatro anos atrás. O espanhol de 22 anos garantiu sua volta às semis ao atropelar o americano Tommy Paul (#12 do mundo), cedendo apenas cinco pontos em seus games de saque e aplicando inapeláveis 6/0, 6/1 e 6/4 na Quadra Philippe Chatrier.

O triunfo desta terça-feira foi o 11º seguido de Carlitos em Roland Garros e o 20º dele no saibro em 2025 - ninguém venceu mais do que na terra batida este ano. O atual número 2 do mundo agora soma 20 vitórias e apenas uma derrota na superfície nesta temporada. O único revés veio na final do ATP 500 de Barcelona, diante do dinamarquês Holger Rune.

Em busca de repetir o título do ano passado, Alcaraz terá pela frente nas semifinais deste ano o italiano Lorenzo Musetti (#7), que eliminou o americano Frances Tiafoe (#16) por 6/2, 4/6, 7/5 e 6/2. Será o sétimo jogo entre eles, e Alcaraz lidera o retrospecto de confrontos diretos por 5 a 1.

Pneu no começo

A diferença de nível entre os dois tenistas ficou evidente de cara. Alcaraz, jogando um belíssimo tênis, dominando deus tênis de saque e sem se incomodar com o serviço do americano, aplicou um pneu (6/0) e venceu os sete primeiros games do encontro. Paul só saiu do zero no sétimo game, mas não conseguiu equilibrar o jogo. O espanhol anotou mais uma quebra no nono game e, pouco depois, já liderava por 4/1.

Até ali, Paul só havia vencido quatro pontos no saque do espanhol e, com o passar do tempo, ficava maior a impressão de que o americano enfrentava problemas físicos. Ainda assim, Paul não pediu atendimento médico e seguiu na disputa, mas perdeu a segunda parcial por 6/1 e não parecia capaz de virar o jogo.

Só no terceiro set é que Paul consegue confirmar seus games de serviço com alguma consistência. Ainda assim, seguia sem assustar nos saques de Alcaraz, e o espanhol tinha liberdade para atacar nos games de devolução. No nono game, com o placar em 4/4, o americano finalmente sucumbiu. Cometeu dois erros, cedeu dois break points e, no segundo deles, um ótimo retorno do espanhol foi suficiente para conseguir a quebra. Depois, foi só sacar e reservar a vaga na semi.