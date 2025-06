Adversário do Palmeiras, Al Ahly contrata atacante para a Copa do Mundo de clubes

No próximo dia 14 de junho, começará a nova Copa do Mundo de clubes, que será realizada nos Estados Unidos. O jogo de estreia da competição é entre Inter Miami e Al Ahly-EGI, clubes que estão justamente no grupo do Palmeiras. Visando o torneio, os egípcios contrataram o atacante Trézéguet, de 30 anos.

O jogador é formado no próprio Al Ahly e tem rodagem por diversos clubes europeus, como Aston Villa, Basaksehir-TUR e, mais recentemente, o Al-Rayyan, equipe catari comandada pelo técnico Artur Jorge, ex-Botafogo.

Além disso, Trézéguet tem muita experiência pela seleção do Egito. O atacante defendeu seu país em 82 oportunidades e marcou 22 gols. Ele esteve presente na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.

Duelo com o Palmeiras

Na última temporada, Trézéguet disputou 31 jogos, com seis gols marcados e cinco assistências. O Al Ahly enfrenta o Palmeiras na segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de clubes. A partida será no dia 19 de junho, quinta-feira, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.