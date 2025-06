Zverev vence após desistência de rival e avança às quartas de Roland Garros

O alemão Alexander Zverev venceu o holandês Tallon Griekspoor hoje (2) e avançou às quartas de final em Roland Garros. Zverev, número três do ranking, ganhou após uma desistência do rival, que alegou problemas físicos. O alemão já havia vencido o primeiro set com parcial de 6/4 e vencia o segundo por 3/0.

Ao todo a partida durou apenas 52 minutos. Zverev chega pela sétima vez em oito anos nas quartas de final de Roland Garros, torneio que foi vice-campeão em 2024. Além disso, o alemão é o único tenista que conseguiu alcançar as semifinais do Grand Slam nos últimos quatro anos.

Mesmo com a vitória rápida, Zverev teve tempo suficiente para levar um susto. Ele sofreu uma quebra logo em seu primeiro game, vindo de Griekspoor vencer os três primeiros games da partida. Só que o alemão respondeu com firmeza e saiu de 0/3 para fazer 5/3 e praticamente garantir a vitória no primeiro set, que veio dois games depois.

Na próxima fase, Zverev enfrentará o vencedor do duelo entre Cameron Norrie e o sérvio Novak Djokovic. Ao todo nos Grand Slam, o germânico vai para sua 15ª participação em quartas de final.