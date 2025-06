Zagueiro se junta a outros três convocados do Palmeiras na Seleção Brasileira sub-20

O zagueiro Robson, do sub-20 do Palmeiras, foi mais um convocado pelo técnico Ramon Menezes para disputa de três amistosos em Cairo, capital do Egito, na data Fifa de junho, em preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em setembro, no Chile.

Antes dele, o trio formado pelo goleiro Aranha, pelo zagueiro Benedetti e pelos atacante Luighi já haviam sido chamados. Os dois últimos fazem parte do grupo de apoio e treinam também com o time profissional. Assim, à serviço da Seleção, perderão parte da preparação do time à Copa do Mundo de Clubes.

A Seleção sub-20 enfrenta Egito no dia 4 de junho, às 15 horas (de Brasília). Na sequência, encara a Arábia Saudita, no dia 7, às 12 horas, e a Coreia do Sul, no dia 10, às 5 horas. Os convocados se apresentam à Seleção nesta segunda-feira.

Nesta data Fifa, o Palmeiras também cedeu Estêvão para a Seleção Brasileira principal. Assim como a dupla do grupo de apoio. O atacante se juntará ao elenco novamente apenas nos Estados Unidos. Ele viajará no avião de Leila Pereira, já que o restante da delegação chegará nos EUA poucos dias antes. No sub-17, foram convocados o zagueiro Luccas Ramon, o lateral esquerdo Derick e o meio-campista Luis Pacheco.

Portanto, Robson, Benedetti e Luighi não podem ficar à disposição do técnico Lucas Ramon para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista sub-20. A bola rola nesta sexta-feira, às 15 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).