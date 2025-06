Zagueiro da Inter convocado nega seleção e ataca técnico: 'Falta respeito'

Titular da Inter de Milão na derrota para o PSG na final da Liga dos Campeões, o experiente zagueiro Acerbi, de 37 anos, decidiu recusar a convocação para a seleção italiana.

O que aconteceu

Acerbi não era convocado para defender a Azzurra desde março de 2024. Ele foi um dos 27 nomes chamados pelo técnico Luciano Spalletti para os jogos contra Noruega e Moldávia, dias 6 e 9 de junho, respectivamente, válidos pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

O zagueiro, porém, optou por recusar a convocação, inclusive atacando o treinador. Ele se manifestou nas redes sociais (veja abaixo) e disse que não é respeitado por Luciano Spalletti.

"Depois de profunda reflexão, informei hoje ao treinador que não vou aceitar a convocação para a seleção italiana. Não é uma escolha que tomei de coração leve porque vestir a camisa azul sempre foi uma honra e orgulho para mim. No entanto, senti que, à luz dos acontecimentos recentes, as condições para continuar este caminho pacificamente não existem hoje. Não busco álibis ou favores, exijo respeito. E se falta esse respeito por parte de quem deveria liderar um grupo, então prefiro me afastar.

Não sou de me apegar a convocações. Sempre dei tudo, mas não fico onde não sou mais desejado e claro que não faço parte do projeto do treinador. Esta é a minha decisão, e como disse hoje (domingo) de manhã, não é definitiva e nem ditada pela raiva, nem muito menos pela "depressão" por uma final da Champions perdida, mas apenas pela necessidade de dar um passo atrás.

Desejo o melhor para a Seleção Nacional e aos meus companheiros: continuarei torcendo por eles com o mesmo apego que sempre mostrei em campo".

Spalletti, por sua vez, afirmou que Acerbi já havia manifestado anteriormente dúvidas sobre a convocação. Ele falou sobre a conversa que teve com o zagueiro e negou se tratar de uma questão física, segundo declaração divulgada pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Ele me informou sobre a decisão por mensagem esta manhã [domingo], depois falei com ele por telefone. Seguimos em frente. Não se trata de uma questão física. Ele refletiu sobre tudo o que aconteceu à sua volta. Por isso que o chamei

Ele já tinha manifestado algumas dúvidas, e é verdade que chegamos ao fim da temporada sem fôlego. Não é fácil fazer estas convocações Luciano Spalletti

Acerbi tem 34 jogos com a seleção italiana. Ele fez a sua estreia em 2014, aos 26 anos, com o técnico Antonio Conte. Ele não tem Copa do Mundo no currículo e disputou apenas a Eurocopa de 2021 com a camisa da Azzurra.

Atrito antigo e acusação de racismo

O atrito entre os dois não vem de hoje. Em março de 2024, Acerbi foi cortado por Spalletti após ser acusado de ofensas racistas contra Juan Jesus, zagueiro do Napoli. Ele foi absolvido dias depois por não haver "quantidade mínima de provas ou provas sérias, precisas e consistentes".

Em uma convocação posterior, Spalletti ainda ironizou ao ser questionado por um repórter sobre o motivo de não chamar mais Acerbi. "Você sabe quantos anos ele tem?", disse o treinador, sorrindo.

Buffon se manifesta

Ídolo da seleção italiana e atual chefe da delegação, o ex-goleiro Buffon não escondeu seu descontentamento com a decisão de Acerbi. Ele deu seu posicionamento durante participação no programa La Domenica Sportiva.