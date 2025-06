Troféu da Liga dos Campeões e Dembélé recebem boas-vindas em Roland Garros

Por Karolos Grohmann

PARIS (Reuters) - O atacante Ousmane Dembélé, do Paris St. Germain, recebeu uma recepção estrondosa, normalmente reservada aos campeões de tênis, quando carregou o troféu recém-conquistado da Liga dos Campeões para a quadra central de Roland Garros nesta segunda-feira.

O clube de futebol francês venceu a Inter de Milão por 5 x 0 na final do torneio continental em Munique no sábado para conquistar o troféu pela primeira vez, antes de os jogadores e a equipe receberem as boas-vindas dos heróis na capital francesa no domingo.

As festividades para Dembélé, que foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões, continuaram nesta segunda-feira, quando ele carregou o troféu para a quadra Philippe Chatrier diante de mais de 10.000 pessoas.

Ele estava vestindo uma camiseta branca com a palavra "triunfo" escrita nela.

Os organizadores não poderiam ter cronometrado melhor a breve cerimônia, com o troféu de maior prestígio entre as competições entre clubes de futebol da Europa chegando minutos depois que a número 361 do mundo e wild card Lois Boisson, da França, surpreendeu a norte-americana Jessica Pegula, terceira colocada, em três sets para chegar às quartas de final na reviravolta do torneio.

"Ici c'est Paris, (Isto é Paris)", gritou Dembélé, enquanto o público normalmente mais reservado do torneio de tênis da tarde explodia em aplausos.

"Excepcional, foi um momento mágico em Munique. Jogamos uma temporada excepcional e fomos recompensados com a nossa primeira Copa da Europa", disse Dembélé, da seleção francesa, à multidão.

"Os títulos individuais são bons, mas o que importa são os títulos coletivos. Vamos tentar ganhar o maior número possível de títulos."

O PSG é apenas o segundo time francês a vencer a Liga dos Campeões, depois do Olympique de Marseille em 1993.