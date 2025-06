Transmissão ao vivo do sorteio das oitavas da Libertadores: assista aqui

O sorteio para o mata-mata da Libertadores 2025 será realizado nesta segunda-feira (2), a partir das 12h (de Brasília), no Paraguai.

Onde assistir? O sorteio será transmitido pelo UOL, no canal do UOL Esporte no YouTube (assista no player acima).

A Conmebol dividiu os times das oitavas de final da Libertadores em dois potes. O pote 1 reúne os líderes da fase de grupos, enquanto o pote 2 contém os vice-líderes.

Os líderes têm a vantagem de decidir em casa. Nesta etapa, não há impedimentos para confrontos entre equipes que se enfrentaram anteriormente na fase de grupos.

Confira os potes da Libertadores

Pote 1

Palmeiras

São Paulo

Racing

River Plate

Estudiantes

Vélez Sarsfield

Internacional

LDU

Pote 2

Botafogo

Peñarol

Flamengo

Fortaleza

Atlético Nacional

Libertad

Universitario

Cerro Porteño

Sorteio do mata-mata da Libertadores