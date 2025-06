Transmissão ao vivo de Brasil x Japão feminino: veja onde assistir

Brasil e Japão voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (2), às 20 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, por mais uma partida amistosa antes da convocação final para a Copa América 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

As duas equipes se enfrentaram na última sexta-feira (30), na Neo Química Arena. A seleção de Arthur Elias venceu por 3 a 1 com dois gols de Dudinha e um de Krerolin.

O Brasil quebrou a invencibilidade do Japão, que ainda não havia sido derrotado em 2025. As japonesas se preparam para a Copa do Leste Asiático, que será realizada em julho.

Brasil x Japão - Amistoso internacional