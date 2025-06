Torcedor atingido por placa de ferro no Morumbis recebe alta após 18 dias internado

Ivan Bezerra, um dos torcedores atingidos por uma placa de ferro que caiu no estádio do Morumbis durante a partida entre São Paulo e Libertad, no último dia 14 de maio, recebeu alta hospitalar neste domingo (1º). Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, onde passou 18 dias sob cuidados médicos intensivos, sendo 14 deles na UTI.

O filho de Ivan, Alexandre Edward, usou as redes sociais para compartilhar a boa notícia e agradecer o apoio recebido durante o período de internação. "Graças a Deus, hoje meu pai teve alta. Seguirá com os devidos cuidados em casa", escreveu.

No acidente, Ivan foi considerado o caso mais grave entre os feridos. Ele chegou a ficar em coma por cinco dias e passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e apresentar um coágulo no cérebro. Apesar da gravidade, apresentou evolução clínica importante, teve melhora pulmonar e foi retirado da ventilação mecânica.

O irmão de Alexandre, Ryan, também foi atingido pela mesma estrutura metálica. Ele também foi internado em estado grave e passou pelo mesmo procedimento cirúrgico. Contudo, apresentou rápida recuperação e recebeu alta ainda no quinto dia após o acidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Edward (@aleedward2)

O acidente

Torcedores do São Paulo foram feridos por uma placa de ferro que caiu no setor das cadeiras térreas Oeste do Morumbis, atrás dos bancos de reservas, na última quarta-feira (14), durante o empate do Tricolor com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

A placa de ferro teria caído após tapas dos torcedores, empolgados com o gol de empate do São Paulo aos 44 minutos do segundo tempo. Inicialmente, os torcedores feridos foram encaminhados para o Hospital Campo Limpo, mas posteriormente foram transferidos pelo clube para o Hospital Albert Einstein.

Veja o texto de Alexandre Edward, filho de Ivan, na íntegra:

"Graças a Deus, hoje meu pai teve alta.

Seguirá com os devidos cuidados em casa.

Hoje faz 19 dias do acidente, foram 18 dias no Albert Einstein, sendo 14 dias na UTI.



Nos primeiros 5 dias ele esteve em coma.

No dia do acidente, meu pai foi o caso mais grave, porém, meu irmão também ficou em estado grave, inclusive fez a mesma cirurgia que meu pai devido o traumatismo craniano e ao coágulo que tinha. Graças a Deus, ele teve alta no 5º dia e segue se recuperando.

Obrigado a todos que nos apoiaram, com mensagens, orações/rezas e toda energia positiva.

Essa é minha última publicação sobre o caso."