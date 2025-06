Temendo nova lesão, Dorival adota cautela com volta de Garro à titularidade do Corinthians

O técnico Dorival Júnior ainda não se sente seguro para utilizar o meia Rodrigo Garro como titular do Corinthians. O argentino, que está voltando de uma lesão no joelho direito, mais uma vez iniciou como reserva no empate sem gols com o Vitória, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Dorival entende que Garro ainda não está pronto para começar uma partida entre os titulares. Ele entrou durante o segundo tempo da derrota para o Huracán, na última terça-feira, e desta vez foi acionado já após o intervalo. O meia atuou por 45 minutos e não mostrou qualquer tipo de incômodo.

Apesar dos pedidos da torcida, o treinador teme que o jogador sofra uma nova lesão e conversa diariamente com o atleta para saber quando poderá levá-lo a campo desde o primeiro minuto.

"Rodrigo está voltando agora. Nós estamos com uma certa insegurança em relação a ele. Ele está buscando a sua melhor condição, está nos passando isso diariamente. Estamos tendo cuidado para não ter uma nova lesão", explicou Dorival.

"O Garro está voltando de uma lesão, ainda não tem condições de disputa. Outros jogadores mais frescos têm mais condições disso. É natural que tenha um prejuízo para um jogador que vem de uma lesão", acrescentou.

A última vez que Rodrigo Garro esteve entre os onze iniciais foi na final do Paulistão, diante do Palmeiras, há pouco mais de dois meses. Neste período, ele ficou afastado dos gramados para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito e inclusive viajou à Espanha para realizar um tratamento especial.

Um dos principais jogadores do Timão, o camisa 8 disputou apenas 12 partidas na atual temporada. Ele marcou um gol e distribuiu duas assistências.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.