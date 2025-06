STJD denuncia Dudu por misoginia contra Leila, e presidente do Palmeiras cobra punição rigorosa

Dudu, atacante do Atlético-MG, foi denunciado, nesta segunda-feira, pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, por manifestações de caráter ofensivo contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

"Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência", diz o artigo, que prevê uma pena de suspensão de cinco a dez partidas. Ele foi regularizado no BID nesta segunda-feira e pode estrear pelo Galo.

"A conduta do denunciado é revestida de inaceitável misoginia, na medida em que busca depreciar a trajetória profissional e a credibilidade de. Leila Pereira, única presidente mulher de um clube de futebol de primeira divisão no Brasil", diz a denúncia.

Dudu saiu do Palmeiras para o Cruzeiro de forma conturbada. A presidente do Verdão criticou a saída do ex-camisa 7 em entrevista, e Dudu respondeu em um story, no dia 13 de janeiro, com uma publicação que dizia: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! Minha história foi gigante e sincera diferente da sua sra @leilapereira Me esquece VTNC".

Depois disso, ele voltou a criticar Leila em um comentário de uma publicação na mesma rede social e usou uma hashtag que dizia "falsamaisquenotade2reais". Ambos foram ouvidos e, enquanto Dudu quis permanecer em silêncio, Leila diz ter se sentido desrespeitada e ofendida em sua honra pelas postagens em questão, além de ter expressado entendimento no sentido de que a forma como o atleta agiu possui relação direta com o fato de ser ela uma dirigente mulher.

"Não tenho dúvida de que o Dudu só falou o que falou porque eu sou mulher. Tanto que mais recentemente, após sair de outra equipe, ele não ofendeu a honra do homem que detém a SAF do clube que o dispensou. Então, eu espero que este atleta seja punido com o máximo rigor possível, por todo o constrangimento que causou não somente para mim, mas para todas as mulheres. Apenas com penas rigorosas nós vamos coibir estas atitudes discriminatórias e preconceituosas, que não cabem nem no futebol nem na sociedade", disse Leila Pereira.

Na ocasião, o Cruzeiro, seu clube até então, vinculado, apresentou manifestação em defesa de Dudu, alegando incompetência da justiça desportiva para julgar o fato, já que, de acordo com o time mineiro, a conduta atribuída ao atleta não decorreria "de sua atuação no âmbito desportivo competitivo". Dudu deixou o Cruzeiro em maio deste ano e foi contratado pelo Atlético-MG.