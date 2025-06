Overdose de clássicos? Veja chances de sorteios gerarem 'duplas decisões'

Palmeiras, São Paulo, Inter, Flamengo e Botafogo iniciam a semana envolvidos em dois sorteios de oitavas de final: da Libertadores e da Copa do Brasil. Ambos os eventos ocorrem hoje, às 12h e 15h30, respectivamente.

Overdose de clássicos?

O UOL recorreu ao estatístico Rodolfo Sundfeld e ao professor de matemática da UFMG Gilcione Nonato Costa para chegar aos números — spoiler: as probabilidades de clássicos regionais nos dois torneios são relativamente baixas, mas existem.

A chance de um time enfrentar um mesmo adversário nas duas competições é de 0,83% — o Fortaleza, dentro da Libertadores e fora da Copa do Brasil, ficou fora das contas.

Na Libertadores, apenas seis jogos são possíveis diante das restrições entre líderes e vice-líderes dos grupos: São eles: Palmeiras x Flamengo, São Paulo x Flamengo, Inter x Flamengo, Palmeiras x Botafogo, São Paulo x Botafogo e Inter x Botafogo.

Já na Copa do Brasil, não há qualquer tipo de empecilho: há dez combinações de 120 possíveis neste cenário, e cada clube pode enfrentar os outros 15 rivais nas oitavas.

O estatístico afirmou que, no geral, a porcentagem para que pelo menos um "duelo duplo" aconteça é de 4,89%.

O resultado saiu a partir da multiplicação de 1/8 (Libertadores) com 1/15 (Copa do Brasil), que dá 1/120, ou 0,83%.

Partindo da probabilidade de 0,83% para cada confronto, vamos focar em um par: há 99,17% de probabilidade de que ele não se repita nas duas competições. Se quisermos a probabilidade de nenhum dos seis pares se repetirem, basta elevar 99.17% a seis, que dá algo em torno de 95,11%. Se há 95,11% de nenhum acontecer, chegamos a 4,89% de ao menos um deles acontecer Rodolfo Sundfeld

Já Gilcione fez uma análise por times — Palmeiras, São Paulo, Inter acumulam menos chances de terem a mesma partida nos dois torneios em relação a Flamengo e Botafogo. O motivo? Os cariocas têm um brasileiro "a mais" como possíveis adversários na Libertadores.

Vamos pegar como exemplo o Inter: o time possui duas [Flamengo e Botafogo] possibilidades em 8 de enfrentar um brasileiro nas oitavas da Libertadores. Uma vez determinado esse time, há uma em 15 possibilidades de enfrentar esse mesmo adversário na Copa do Brasil. Isso resulta em duas em 120 possibilidades, que equivale a 1,67%. Já o Flamengo, no outro exemplo, possui três [Inter, São Paulo e Palmeiras] em 8 possibilidades de enfrentar um time brasileiro nas oitavas da Libertadores, que equivale a 37,5%. No entanto, as chances de enfrentar o mesmo adversário na Copa do Brasil são de 1 em 15. Portanto, o Fla enfrentar o mesmo adversário na Libertadores e Copa do Brasil é de 3 em 120 possibilidades, ou seja, 2,5% Gilcione Nonato Costa

Chances por time