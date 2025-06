Sul-Americana pode ter confronto brasileiro nas oitavas; veja sorteio

A Conmebol realizou hoje o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. A segunda fase do mata-mata do torneio pode ter um duelo brasileiro: se o Bahia avançar nos playoffs, encara o Fluminense.

Confira os confrontos das oitavas da Sula

(Vencedor de Alianza Lima x Grêmio ) vs Universidad Católica

) vs Universidad Católica (Vencedor de Universidad de Chile x Guaraní) vs Independiente

(Vencedor de Central Córdoba x Cerro Largo) vs Lanús

Lanús (Vencedor de de Bahia x América de Cali) vs Fluminense

(Vencedor de Bolívar x Palestino) vs Cienciano

(Vencedor de Atletico Bucaramanga x Atlético-MG ) vs Godoy Cruz

) vs Godoy Cruz (Vencedor de Independiente del Valle x Vasco ) vs Mushuc Runa

) vs Mushuc Runa (Vencedor de San Antonio Bulo Bulo x Once Caldas) vs Huracán

Como foi o sorteio

Os times foram divididos em dois potes de acordo com suas classificações. Os líderes ficaram no primeiro conjunto, com os vencedores dos confrontos dos playoffs no outro. Os times que ficaram em primeiro nas chaves decidem os compromissos das oitavas em casa.

As partidas das oitavas serão disputadas em agosto. Os jogos de ida estão previstos para a semana do dia 13, enquanto os de volta têm o dia 20 como data-base.

Não houve restrição de duelos. Equipes do mesmo país ou que já se enfrentaram na fase de grupos podiam se encarar nesta fase.

O sorteio também definiu o chaveamento do restante do mata-mata. Os confrontos das quartas, semis e final saíram do caminho decretado hoje. Apenas a grande decisão será disputada em jogo único.

⭐️ Rumo à #GrandeConquista! Estão definidas as Oitavas de Final da CONMEBOL #Sudamericana.



🤔 Quem vai chegar à Final? pic.twitter.com/bFm4qnnyGA -- CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 2, 2025

A final da Sul-Americana será disputada em 22 de novembro. O palco da decisão será Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

São cinco times brasileiros na disputa, mas apenas um confirmado nas oitavas. O Fluminense foi líder de seu grupo e assegurou a vaga direta, enquanto Atlético-MG, Bahia, Grêmio e Vasco disputam os playoffs.

A Sula pode ter confronto brasileiro nas oitavas e depois nas semis. Bahia encara na sequência o Flu caso avance dos playoffs. O chaveamento também definiu que pode haver os duelos Grêmio x Fluminense/Bahia e Atlético-MG x Vasco valendo vaga na final.