Só falta a Libertadores: Intercontinental 2025 tem quase todos os participantes definidos

A realização de três finais continentais no último final de semana confirmou cinco dos seis participantes do Intercontinental, que será organizado pela Fifa em dezembro. O último classificado será o campeão da Libertadores, com a final marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Paris Saint-Germain, da França, campeão da Liga dos Campeões no sábado contra a Inter de Milão, Pyramids, do Egito, vencedor da Liga dos Campeões da África contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no domingo, e Cruz Azul, do México, ganhador da Copa dos Campeões da Concacaf ao bater o Vancouver Whitecaps, do Canadá, conseguiram a classificação no final de semana.

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, e o Auckland City, da Nova Zelândia, representante da Oceania, já haviam se garantido anteriormente.

Nesta segunda-feira, a Conmebol realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Flamengo, Botafogo e Fortaleza são os representantes brasileiros e podem estar na disputa do Intercontinental.

Esta será a segunda edição do Intercontinental no novo modelo. No ano passado, o Real Madrid sagrou-se campeão ao vencer o Pachuca por 3 a 0 na final. O time mexicano, por sua vez, havia eliminado o Botafogo, campeão da Libertadores, também com uma vitória por 3 a 0.

O formato do torneio segue com um sistema de playoff. Pyramids e Auckland City se enfrentam na primeira fase, e o vencedor encara o Al-Ahly na semifinal. Do outro lado da chave, no chamado "Derby das Américas", o Cruz Azul enfrentará o campeão da Libertadores. Quem vencer essa disputa jogará contra o classificado da outra semifinal, valendo vaga na final contra o PSG, que já está garantido diretamente na decisão do torneio.