Sinner bate Rublev com novo 3 a 0 em Roland Garros e garante a manutenção do topo do ranking

Jannik Sinner continua imbatível em Roland Garros, onde busca seu primeiro título após parar na semifinal em 2024. Nesta segunda-feira, o líder do ranking encarou seu principal adversário até o momento, o russo Andrey Rublev, cabeça de chave 17 e ex-Top 10, e mais uma vez foi soberano, ganhando pela quarta vez na terra batida francesa sem perder sets. Com 6/1, 6/3 e 6/4, o italiano avançou às quartas de final.

Com mais uma vitória tranquila e 200 pontos já confirmados em Roland Garros, o italiano vai garantir a manutenção da liderança do ranking ao fim do Grand Slam, independentemente do próximo resultado.

Sinner começou a partida salvando dois break points na Philippe-Chatrier, quadra principal do complexo de Roland Garros. Depois, arrancou em alto nível e rapidamente fechou a primeira parcial por 6 a 1. Sem dar chances ao russo, ampliou para 2 a 0 com 6 a 3 no serviço do rival.

A necessidade de ganhar o terceiro set para evitar a eliminação fez Rublev melhorar seu jogo e dar mais trabalho a Sinner. Chegou a ter chance de quebra na quinta parcial, salva pelo italiano. A partida foi igual até 5 a 4, momento que o número 1 teve o primeiro match point no serviço do russo e não desperdiçou, se garantindo com 6 a 4 após 2h01min.

O adversário de Sinner nas quartas de final será o surpreendente casaque Alexander Bublik, 62 do mundo, que superou o algoz do brasileiro João Fonseca, o britânico Jack Draper, em virada de quatro sets, para colocar seu país pela primeira vez nas quartas de final do Grand Slam de Paris.

Depois de perder o primeiro set por 7/5, Bublik assumiu o comando da partida e não deu chances ao quinto favorito em Roland Garros, ganhando as três parciais seguintes, por 6/3, 6/2 e 6/4, para deixar mais um favorito pelo caminho - já havia superado o australiano Alex de Minaur (9º cabeça de chave), na segunda rodada.

"Às vezes, na vida, só há uma chance, e eu tinha a sensação de que era minha, e não podia deixar escapar", comemorou Bublik, emocionado, ainda na quadra. Depois de se jogar na terra batida incrédulo, ele saiu distribuindo beijinhos à torcida e foi aplaudido de pé na quadra Suzanne-Lenglen. "Estar aqui é o melhor momento da minha vida, ponto final."

BRASIL FORA DAS DUPLAS FEMININAS

Pouco depois da queda de Bia Haddad, o País ficou sem representantes no torneio feminino de duplas ao somar nova derrota nesta segunda-feira. Luisa Stefani e a húngara Timea Babos caíram de virada para a principal parceria do torneio, formada pela checa Kaferina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4.

