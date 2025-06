Sesc RJ Flamengo anuncia cinco reforços para a temporada 2025/26

O Sesc RJ Flamengo começou nesta segunda-feira a preparação para a temporada 2025/26. O time do técnico Bernardinho ganhou cinco reforços para disputar as principais competições do calendário nacional. Ainda sem o grupo completo, o maior campeão do voleibol brasileiro se reapresentou na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Zona Sul do Rio de Janeiro.

As levantadoras Giovana, de 30 anos e 1,75m, e Vivian, de 25 anos e 1,82m, e a oposta Tainara, de 25 anos e 1,90m, chegam para somar ao elenco Rubro-Negro. Duas estrangeiras jogarão pela primeira vez no Brasil: a ponteira americana Simone Lee, de 28 anos e 1,85m, e a central sérvia Masa Kirov, de 19 anos e 1,89m.

Além disso, dez atletas permaneceram no projeto: a levantadora Clara, a oposta Camila Mesquita, as ponteiras Helena, Karina e Mikaela, as centrais Lorena, Juju e Adria, e as líberos Laís e Victoria.

Análise do professor! Bernardinho fala sobre o novo elenco do #SescRJFlamengo! ??#FlaVôlei pic.twitter.com/Q5iLeONzUI ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) June 2, 2025

"A ideia neste momento é focar no trabalho individual e de crescimento das atletas que já se apresentaram, uma vez que muitas estão em suas seleções e as estrangeiras chegarão depois. Todas estão empolgadas. A Simone Lee virá antes da Masa Kirov, devido aos campeonatos que a Sérvia vai disputar, o que será muito bem-vindo. Aos poucos, todas se agregarão", afirmou Bernardinho.

O técnico acredita que a experiência das jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira trará consistência ainda maior para o Sesc RJ Flamengo. Helena, Lorena, Laís e Tainara disputarão a Liga das Nações. O retorno de Giovana, campeã da última Superliga em Osasco, e a chegada de Vivian, que se destacou em Maringá, dão opções variadas ao comandante na armação das jogadas.

"Perdemos jogadoras importantes, mas trouxemos peças interessantes. A Giovana é uma levantadora experiente, que nós já conhecíamos e que tinha vontade de retornar. Acreditamos que vai impor um ritmo bacana. A Vivian é uma levantadora jovem, alta e que comporá bem a dupla. A Simone Lee demonstrou muita vontade de estar conosco. É uma atacante de potência, com uma boa experiência internacional. A Masa Kirov tem grande potencial e vai jogar o Mundial sub-21 contra a Helena. A Tainara nós observávamos há algum tempo e estamos muito felizes de contar com ela. Uma atleta de ataque, mas que pode compor muito bem em outras atribuições, inclusive no passe, ajudando a Simone Lee. Uma belíssima aquisição", pontuou.

Confira o elenco do Sesc RJ Flamengo para a temporada 2025/26:

Levantadoras: Clara, Giovana e Vivian



Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee



Opostas: Camila Mesquita e Tainara



Centrais: Adria, Juju, Lorena e Masa Kirov



Líberos: Laís e Victória