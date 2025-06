Seleção da Champions tem dois brasileiros e sete jogadores do PSG; veja

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, selecionou os melhores jogadores por posição da Liga dos Campeões da Europa, que teve o PSG como campeão, após goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final.

O que aconteceu

O PSG dominou completamente o time montado pela Uefa, com sete jogadores. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Doué e Dembélé representaram a equipe parisiense.

Ousmane Dembélé foi eleito o craque da Liga dos Campeões. Outros prêmios individuais ficaram com Doué, o melhor jovem, e com Raphinha e Guirassy (Borussia Dortmund), que dividiram a artilharia com 13 gols.

A Inter de Milão, outra finalista, teve apenas um representante: o zagueiro Bastoni. Outros times representados foram os semifinalistas Barcelona (2) e Arsenal.

Dois brasileiros foram selecionados para a melhor equipe do campeonato: Raphinha, do Barcelona; e Marquinhos, do Barcelona.

O time escolhido pela Uefa é bem ofensivo, montado em um 4-2-4: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Bastoni e Nuno Mendes; Vitinha e Rice; Raphinha, Dembélé, Yamal e Doué.