São Paulo vive bipolaridade na temporada sob o comando de Luiz Zubeldía; entenda

Depois de terminar a fase de grupos da Copa Libertadores na liderança da chave, o São Paulo vive situação oposta no Campeonato Brasileiro. Após a derrota diante do Bahia, no último sábado, pela 11ª rodada, o Tricolor ocupa apenas a 13ª posição.

A equipe do técnico Luis Zubeldía tem duas vitórias, seis empates e três derrotas em 11 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, com apenas 36,6% de aproveitamento. O São Paulo é o time com mais empates na competição e ainda não venceu nenhum jogo longe do Morumbi.

Por outro lado, na Copa Libertadores, o Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do grupo D, com 14 pontos. Foram quatro vitórias, dois empates e um aproveitamento de 77,7%. Além disso, o São Paulo teve a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Palmeiras.

Nesta segunda-feira, a equipe paulista vai reconhecer seu adversário nas oitavas de final da competição continental e o chaveamento até a decisão.

Agora, o São Paulo vai quase duas semanas livres para trabalhar por conta da data-Fifa. O Tricolor volta a campo apenas no dia 12 de junho, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

A equipe paulista ocupa a 13ª posição, com 12 pontos. O Cruzmaltino é o 15º colocado, com dez pontos somados.

Na sequência, o Brasileirão pausa para a disputa do Mundial de Clubes.