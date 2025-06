Rival do São Paulo na Libertadores está invicto em casa, mas sofre fora

O São Paulo já conhece seu próximo desafio na Copa Libertadores da América. Após sorteio realizado nesta segunda-feira, ficou definido que o Tricolor terá pela frente o Atlético Nacional (COL) nas oitavas de final da competição continental.

Os colombianos estavam no grupo de Internacional, Bahia e Nacional (URU). O Atletico teve 100% de aproveitamento em casa e 0% fora, avançando com nove pontos ganhos.

Curiosamente, o São Paulo teve melhor aproveitamento fora de casa do que dentro de seus domínios no torneio. O Tricolor venceu todas longe do Morumbis, enquanto ao lado do seu torcedor empatou duas partidas e venceu apenas uma.

O último encontro entre São Paulo e Atlético Nacional foi na semifinal da Libertadores de 2016 e com final trágico para os brasileiros. Os colombianos venceram os dois jogos, 2 a 1 e 2 a 0, e avançaram para a final; que venceriam em cima do Independiente Del Valle (EQU).

Chave 'conhecida'

Avançando na competição, o São Paulo terá pela frente o Botafogo ou a LDU (EQU). Os cariocas foram os carrascos do Tricolor na última competição, enquanto a LDU é a ex-equipe do técnico Luis Zubeldía.

Caso chegue até a semifinal, os possíveis adversários são: River Plate (ARG), Universitario (PER), Libertad (PAR) e Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira enfrenta os peruanos nas oitavas, sendo amplamente favoritos.

Do outro lado da chave estão: Flamengo, Internacional, Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Racing (ARG), Peñarol (URU), Velez Sarsfield (ARG) e Fortaleza.