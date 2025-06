São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira e tem período livre de jogos

O São Paulo vive seu maior intervalo sem partidas desde o fim do Campeonato Paulista. A pausa provocada pela data Fifa oferece ao Tricolor um raro momento de respiro de 11 dias em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro. O tempo é visto internamente como um alívio necessário, sobretudo após a derrota para o Bahia, no último domingo, que expôs novamente as fragilidades do elenco desfalcado por lesões.

A reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira, 4 de junho, no CT da Barra Funda. O período de treinos será utilizado para ajustes táticos e físicos, mas também servirá como oportunidade para integrar novos jogadores ao esquema de Zubeldía, além de promover atletas da base em meio aos desfalques.

Durante este período, o São Paulo ficará sem três jogadores chamados para representar suas seleções. Matheus Alves, jovem promessa da base, defenderá a Seleção Brasileira Sub-20. Já Ferraresi e Bobadilla se juntam às seleções da Venezuela e Paraguai, respectivamente.

Enquanto isso, o Tricolor monitora atentamente a situação física de oito atletas no departamento médico: Luiz Gustavo, Calleri, Igor Vinícius, Lucas, Ferreira, Ruan, Oscar e Marcos Antônio.

O próximo duelo do São Paulo é diante do Vasco da Gama no próximo dia 12, uma quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado do Morumbis. Atualmente, o time de Luis Zubeldía aparece na 13ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos conquistados nas 11 primeiras rodadas.