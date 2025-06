Roger admite jogo abaixo do Internacional e se preocupa com campanha no Brasileirão

Atuando no Beira-Rio, o Internacional foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 neste domingo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Roger Machado admitiu a partida abaixo da equipe colorada.

"O nosso pré-jogo é feito da melhor forma possível. Fomos abaixo, precisamos encontrar uma forma, que não é uma receita mágica, de não sofrer gol no começo das partidas. Precisamos resgatar essa energia. O planejamento até a parada era conquistar os objetivos de curto prazo, que eram as vagas nas copas. Também queríamos estar próximos dos líderes, mas nesse aspecto, deixamos a desejar", analisou Roger.

Preocupação no Brasileiro

Com 11 pontos em 11 jogos, o Internacional é apenas o 14º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado demonstrou preocupação com a campanha da equipe no torneio até o momento.

"A nossa posição Brasileirão preocupa. Nós precisamos reagir até para não levar este mau momento na competição para nossas outras competições. Não podemos abrir mão do Brasileiro, porque ele é importante e também perigoso", disse o treinador do Internacional.

O próximo e último compromisso do Colorado antes da parada para a Copa do Mundo de clubes é no dia 12 de junho, quando visita o Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.