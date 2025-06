Rivais nas oitavas, Flamengo nunca perdeu para o Internacional em partidas de Libertadores

Nesta segunda-feira, o sorteio da fase eliminatória da Copa Libertadores definiu o duelo entre Flamengo e Internacional nas oitavas de final da competição. Este será o terceiro encontro entre as equipes na história da Libertadores, e o Mengão leva vantagem até aqui, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata, ostentando uma invencibilidade diante do Colorado no torneio sul-americano.

Duelo brasileiro nas oitavas da CONMEBOL Libertadores! O adversário do Mengão será o Internacional. As datas dos jogos ainda serão definidas. PRA CIMA DELES, FLAMENGO!#Draw pic.twitter.com/STAzmTgkoY ? Flamengo (@Flamengo) June 2, 2025

O primeiro confronto entre Flamengo e Inter ocorreu em 1993, pelo Grupo 4 daquela edição. O jogo de ida, em Porto Alegre, terminou empatado em 0 a 0. Na volta, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1, com Marcelinho Carioca marcando o terceiro gol rubro-negro.

As equipes voltaram a se enfrentar 16 anos depois, em 2019, nas quartas de final. No jogo de ida, no Rio, o Flamengo venceu por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique. Na volta, no Beira-Rio, o Inter abriu o placar com Rodrigo Lindoso, mas Gabigol empatou aos 40 minutos do segundo tempo e o Mengão avançou.

A Libertadores de 2019 terminou com o título do Flamengo sobre o River Plate, em Lima (Peru), na primeira final em jogo único da história do torneio. Neste ano, a decisão será novamente em Lima, e o chaveamento permite que o mesmo confronto se repita.

O duelo entre Flamengo e Inter em 2025 está marcado para agosto, com o jogo de ida no dia 13, no Maracanã, e a volta no dia 20. Os horários ainda serão definidos pela Conmebol.