Revanche, azar? Alicia e Milly debatem duelos da Copa do BR e Libertadores

Qual é a grande história das oitavas de final da Copa do Brasil? Quem tem a maior pedreira na Libertadores? No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe analisaram os sorteios que definiram os confrontos de mata-mata entre as 16 melhores equipes de cada competição.

Os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil estão marcados para a data-base de 30 de julho (podem variar um dia antes ou depois). Duas semanas depois, no dia 13 de agosto, os times que ainda estão vivos na Libertadores começam a buscar uma vaga nas quartas de final.

Alicia: Pegar maior rival de cara não tem como ser bom

Pegar logo de cara o maior rival, precisando de uma revanche depois do que aconteceu no Campeonato Paulista não é para corações fracos. Bom não é. Considerando que tem times de Série B e Série C vivos na Copa do Brasil, pegar o Corinthians definitivamente não foi sorte.

A vantagem de quem sair do confronto de Inter x Flamengo é que o chaveamento é "mais fácil" que o chaveamento do outro lado. Olhando para os outros times dessa chave, quem tem chance de ser campeão é o Racing, que ganhou a Sul-Americana ano passado, é muito forte em casa e vem fazendo campanhas sólidas.

Do outro lado, tem Palmeiras, River, Botafogo e o Atlético Nacional. Então, [Flamengo e Inter] deram azar nas oitavas, mas quem passar tem um caminho teoricamente mais tranquilo até a final.

Alicia Klein

Milly: Copa do Brasil tem várias histórias interessantes

Foi péssimo [para o Corinthians na Copa do Brasil]. É o pior rival possível. É claro que tem a revanche a ser jogada. O Corinthians vem muito mal e o Palmeiras tropeçou contra Flamengo e Cruzeiro, mas é o melhor time do Brasil hoje, é o time mais sólido, mais difícil de ser vencido. Está cheio de história, não é só o dérbi. O Inter tem uma forra para tirar com o Fluminense, que eliminou o Inter e foi para a final da Libertadores em 2023. São Paulo x Athletico já foi final de Libertadores, tem uma forra para o Furacão.

[Na Libertadores], ninguém vai ter vida fácil. Flamengo e Inter ficaram com o pior confronto do bolo. Mas acho que ninguém tem vida fácil, nem o São Paulo. [...] Embora o São Paulo esteja priorizando a Libertadores, seja a camisa mais pesada do Brasil na Libertadores ainda - ao lado da do Palmeiras, talvez, um pouco acima. Nem o Palmeiras vai ter vida fácil nas oitavas.

Milly Lacombe

