Quem será? Jean Silva revela acerto por próxima luta no UFC, mas faz mistério

Um dos atletas mais 'hypados' do atual plantel do UFC, Jean Silva já sabe os detalhes de seu próximo passo na organização. Através de um vídeo em seu próprio canal no 'Youtube' (clique aqui), o peso-pena (66 kg) brasileiro revelou que houve um acerto junto à liga por sua próxima luta no Ultimate. Animado, 'Lord' fez mistério e não compartilhou os detalhes da novidade, como adversário, data e local.

O lutador catarinense soltou a bomba durante um 'vlog' de um dia de treinos em sua academia: a 'Fighting Nerds'. Com um oponente aparentemente já definido, Jean adiantou, inclusive, quem será seu principal sparring durante o próximo camp de treinos: Icaro Brito. Em determinado momento do vídeo, Carolina, sua companheira, frisa que o confronto tende a credenciá-lo para uma disputa de título. Sendo assim, o campeão Alexander Volkanovski não deve ser o alvo atual.

"Ele (Ícaro) vai me ajudar no próximo camp. A gente tem até a foto do cara que vai apanhar para a gente. Não, ainda não (vou revelar). O Ícaro é do tamanho do cara e, se fosse para imitar alguém, ele imita muito bem esse alguém (...) Acho que tenho uma luta daqui a um mês (...) Temos essa missão agora. Hoje, o principal (sparring) é o Ícaro, que vai me ajudar e conseguir se comportar como nosso colega de trabalho para o dia que não vou revelar ainda (risos). O padrinho Dana vai revelar e aí vou soltar tudo sobre. Os trabalhos já estão feitos. É uma luta que eu já pedia há um bom tempo. Estou muito feliz. Vamos nessa, sair na mão!", projetou 'Lord'.

Diego Lopes e outras opções possíveis

Como não revelou os detalhes do combate, Jean abriu margem para aguçar o imaginário dos fãs. Atentos, alguns de seus seguidores compararam o porte físico de Icaro, parceiro de equipe do brasileiro, com alguns de seus concorrentes na categoria dos penas. Esguio e mais alto que 'Lord', Brito foi comparado a Diego Lopes - adversário que já possui uma rixa com Silva e que foi bastante ventilado como uma opção provável nas últimas semanas.

Na sessão de comentários, os fãs de MMA citaram outros atletas que figuram acima de Jean no ranking e que também são mais altos que o brasileiro, como Arnold Allen e Lerone Murphy. Disposto a manter o sigilo, o brasileiro destacou que só abordará o assunto quando o UFC anunciar oficialmente o combate. Invicto na liga presidida por Dana White com cinco vitórias em cinco lutas, Silva surge na 11ª posição dos pesos-penas.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok