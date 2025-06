Quem é Jhonson, promessa de 19 anos do Corinthians que fez 'gol salvador' contra o Japão

A vitória do Brasil sobre o Japão teve, mais uma vez, a assinatura da nova geração. No primeiro amistoso, Dudinha fez dois gols, em show brasileiro. Nesta segunda-feira, em Bragança Paulista, o desempenho coletivo foi abaixo, mas Jhonson, de 19 anos, fez o gol que deu a vitória de virada para a seleção brasileira.

A atacante já tem duas temporadas no profissional do Corinthians. Ela estreou em 2023, com apenas 17 anos, no Paulistão daquele ano. A garota já fez parte do elenco campeão do torneio.

Na época, ela ainda pertencia ao Toledo, do Paraná, e estava emprestada ao clube paulista. Em 2025, o Corinthians acertou a contratação definitiva da atacante até o fim de 2028.

Jhonson já era assídua nas seleções de base. Em 2022, ela foi artilheira do Sul-Americano Sub-17, quando a seleção brasileira conquistou o título. A atacante foi chamada pelo técnico Arthur Elias para o time principal nos amistosos contra o Japão.

Pelo Corinthians, Jhonson tem 15 jogos em 2025, entre Paulistão, Brasileirão e Supercopa do Brasil. Foram nove gols até aqui. O clube paulista é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, atrás do Cruzeiro, que tem 32. Já o Paulista, o Corinthians lidera, com seis pontos, mesma pontuação do Palmeiras.

O próximo compromisso da equipe, já com o retorno de Jhonson, será pelo Estadual. A equipe recebe o Taubaté, pela terceira rodada. Depois, no dia 9, o adversário será o Flamengo, pelo Brasileirão.