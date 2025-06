Puro Osso celebra vitória após período afastado e explica falha na pesagem do UFC Vegas 107

No último sábado (31), Allan Nascimento pode afirmar que recomeçou sua carreira como lutador profissional. Afinal de contas, o brasileiro não competia há cerca de dois anos e meio. E no seu retorno ao octógono do Ultimate, 'Puro Osso' mediu forças contra o compatriota Jafel Filho e, de virada, levou a melhor na decisão dos juízes. Após sentir novamente a sensação de ter o braço erguido no UFC Vegas 107, o representante da 'Chute Boxe Diego Lima' comemorou a conquista.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o peso-mosca (57 kg) paulista destacou que estava há tanto tempo afastado que curtiu pequenos detalhes de sua rotina na semana da luta que antes passavam despercebidos, como um simples processo de aquecimento no vestiário. Ainda levemente enferrujado no que diz respeito às competições, Puro Osso admitiu que sentiu o hiato no primeiro round contra o 'Pastor'. Nos assaltos seguintes, porém, Allan conseguiu fazer os ajustes para vencer o combate.

"Graças a Deus estamos aqui de volta. Estou muito feliz com a vitória. De volta aos caminhos, trilhando um novo momento na minha carreira. Sei que são dois anos e meio fora das competições, isso é muito difícil e diferente para uma atleta de MMA, porque a gente sabe como funciona. Por isso fiquei feliz demais hoje aquecendo, na parte de preparação antes da luta. Estava um pouco fora do ambiente no primeiro round, entendendo o contexto de novo. Mas graças a Deus no segundo e terceiro a gente pegou no tranco e ganhou a luta", destacou Nascimento.

Falha na balança

Mesmo feliz por estar de volta, a semana de Puro Osso não foi exatamente perfeita. Um dia antes do evento, na pesagem oficial, o brasileiro falhou na balança e excedeu o limite de sua categoria. Após uma breve negociação com a equipe de seu adversário, a multa foi estabelecida e o confronto mantido de pé. Sem apontar um erro específico que pode ter culminado no corte de peso aquém do esperado, Allan atrelou a situação ao longo período pelo qual seu corpo ficou sem ter que passar pelo processo de desidratação.

"Acabei ficando um pound acima do limite que a gente tem. É difícil eu falar o porquê. Não tivemos erros. Meu corpo vinha respondendo muito bem durante a semana. Mas talvez esse tempo todo sem fazer o corte de peso pode ter me afetado em alguma coisa. Talvez o lado emocional possa ter puxado ali. Acabei não conseguindo chegar no peso certo, mas paguei por isso. Sei meu débito, mas a luta aconteceu, fiz meu melhor e saí com a vitória. Meu corpo não respondia mais, ao mesmo tempo a cabeça também não respondia, então foi uma decisão minha em conjunto com minha equipe técnica (não usar a hora extra)", explicou o paulista.

De volta à ativa, Puro Osso quer recuperar o tempo perdido. Para isso, o brasilieiro já sinalizou que gostaria de competir mais duas vezes na atual temporada. O alvo para a próxima rodada já foi, inclusive, escolhido: o veterano Matt Schnell. Agora resta saber se o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' terá seu desejo atendido e quando ele pisará novamente no octógono mais famoso do mundo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok