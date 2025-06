PSG lança uniforme com estrela no escudo após vencer a Liga dos Campeões

O Paris Saint Germain lançou, após a conquista inédita da Liga dos Campeões, um uniforme especial para comemorar o título. No último sábado, a equipe parisiense venceu a Internazionale por 5 a 0, em Munique e ergueu a tão sonhada "Orelhuda".

A nova camisa é idêntica ao uniforme titular da temporada 2024/25, com uma estrela acima do escudo. No entanto, não se trata de uma estrela "padrão". Ela foi estampada no formato da Torre Eiffel, reforçando, assim, a identidade do clube com a capital francesa.

A camisa também conta com a frase "Champions of Europe" e o número 25 nas costas, junto ao famoso slogan "Ici c'est Paris", que em português significa "Aqui é Paris". A camisa foi usada pelos jogadores e por toda a comissão técnica durante a comemoração na chegada à capital francês, diante dos mais de 100 mil torcedores que os receberam na Champs-Élysées.

Não é a primeira vez que o clube faz alusão à Torre Eiffel para comemorar algum título marcante. Na temporada 21/22 o PSG também lançou uma camiseta especial em comemoração à décima conquista do Campeonato Francês com a mesma estrela. Desta vez, o clube não anunciou se a mudança será permanente para os próximos uniformes.

O lançamento estava à disposição dos torcedores no site oficial do clube, porém todas as camisas esgotaram. Outras peças de roupa em comemoração ao inédito título da Liga dos Campeões seguem disponíveis no site para venda, além de réplicas da medalha e da "Orelhuda", chaveiros, canecas e faixas de campeão.