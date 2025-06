Presidente interino, Osmar Stabile define novos diretores do Corinthians

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile definiu nesta segunda-feira cinco novos diretores que farão parte de sua gestão. Foram definidos cargos das diretorias financeira, administrativa, das categorias de base, de esportes terrestres e de relações institucionais.

Emerson Piovesan assume o posto de diretor financeiro do Corinthians na gestão Stabile. Conselheiro vitalício do clube, o profissional volta ao cargo após oito anos. Ele ocupou a mesma posição durante a presidência de Roberto de Andrade, no triênio de 2015 a 2017.

Outra mudança que chama a atenção é nas categorias de base. Carlos Roberto Auricchio, conhecido como 'Nenê do Posto', será o diretor responsável pela área. Ele chega para substituir Claudinei Alves, que vinha sofrendo críticas por sua atuação no comando da base alvinegra.

Auricchio já havia chefiado a base do Corinthians entre 2017 e 2018, junto de Jacinto Antonio Ribeiro, conhecido como "Jaça", e do diretor Carlos Nujud. Além disso, também atuou com Vicente Matheus, ex-presidente do Timão na década de 90, e chegou a dirigir o departamento de futebol profissional do clube entre 2007 e 2008.

A direção administrativa do Corinthians, por sua vez, ficará a cargo de Fábio Soares. Antonio Goulart dos Reis, por sua vez, é o novo diretor de relações institucionais. Por fim, Marco Polo Lopes Pinheiro foi nomeado diretor de esportes terrestres.

Além disso, Leonardo Pantaleão também está de volta ao Corinthians, conforme apurou a Gazeta Esportiva. Ele tem atuado como uma espécie de 'superintendente' no departamento jurídico, uma vez que não pode ser nomeado oficialmente como diretor pois, segundo o estatuto do clube, um dirigente não pode reassumir a mesma vaga dentro do período de um ano. Pantaleão deixou o Timão em setembro de 2024.

Vinícius Manfredi de Azevedo, superintendente de marketing durante o mandato de Augusto Melo, é mais um que compõe a diretoria interina de Stabile. Ele foi demitido em abril deste ano, mas por não se tratar de um cargo estatutário, reassumiu o setor normalmente.

Veja os cinco nomes oficialmente anunciados por Stabile até aqui: