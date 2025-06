Presidente do América-MG anuncia a contratação do técnico Enderson Moreira

O presidente do América-MG, Alencar da Silveira Júnior, usou suas redes sociais para anunciar a contratação do técnico Enderson Moreira. O treinador chega para substituir William Batista, demitido nesta segunda-feira.

"Acabei de acertar e repetir o que já deu certo no passado. Em 2017, nós levantamos o título. Enderson Moreira é o nosso novo treinador. Um abraço para vocês. Estaremos juntos no próximo sábado, com o novo treinador para o nosso time", disse o mandatário.

O treinador decidiu não renovar com o Avaí após a conquista do Campeonato Catarinense, ficando livre no mercado.

Esta será a segunda vez que Enderson Moreira comandará o Coelho. Em sua primeira passagem, entre 2016 e 2018, conquistou a Série B de 2017, desbancando o Internacional. Ele acumulou 108 jogos, com 42 vitórias, 31 empates e 35 derrotas.

Ele também possui passagens por diversos clubes do Brasil, como Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Goiás, Santos e Sport.

O América-MG se encontra na 12ª colocação da Série B, com 13 pontos. O time apresenta quatro vitórias, um empate e cinco derrotas até aqui.