Portuguesa envia representação à CBF contra arbitragem de jogo com o Nova Iguaçu; entenda

A Portuguesa informou nesta segunda-feira que encaminhou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) uma representação contra a arbitragem do duelo com o Nova Iguaçu. A Lusa reclama de um gol anulado no segundo tempo do confronto, válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida ocorreu no último sábado, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, e terminou empatada em 1 a 1. Aos 26 minutos da etapa final, quando o jogo já estava empatado, o time paulista teve um gol anulado pela arbitragem, que viu impedimento no lance. Contudo, de acordo com o clube, o lance foi invalidado após um recuo feito por um jogador do Nova Iguaçu, o que não configura impedimento.

Nota oficial - Representação na CBF contra a arbitragem A Portuguesa SAF informa que encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol, nesta segunda-feira (02), uma representação contra a equipe de arbitragem responsável pela condução da partida contra o Nova Iguaçu, pela sétima... pic.twitter.com/LNoG8uuyfL ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) June 2, 2025

No documento, a Portuguesa solicitou o afastamento dos profissionais da partida e um parecer da Comissão de Arbitragem da CBF sobre o lance.

O clube ainda questionou a escolha de assistentes da federação da equipe mandante nos jogos da Série D. Segundo a Lusa, tal fato "coloca em xeque não somente a qualidade, como também a lisura da competição.

A Portuguesa lidera o Grupo A6 da Série D, com 14 pontos conquistados. A equipe paulista volta a campo neste sábado, novamente contra o Nova Iguaçu, no Estádio do Canindé, em São Paulo. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).